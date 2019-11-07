Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından dar gelirliye konut müjdesi geldi. Bu bağlamda TOKİ işbirliği ile her yıl 100 bin vatandaş ev sahibi yapılacak. TOKİ ödemeleri ise kiradan daha uygun hale gelecek. Detayları Başkan Erdoğan açıklayacak. TOKİ hali hazırda dar gelirlileri konut sahibi yapmaya devam ediyor. Haberimizde dar gelirliye kira öder gibi ev sahibi olma başvuru şartlarını bulabilirsiniz. Türkiye'de 81 ilde dar ve orta gelirli vatandaşlar için konut üretimini sürdüren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), ekimde inşasını tamamladığı 6159 konutu hak sahiplerine teslim etti.

BAKAN ALBAYRAK MÜJDEYİ VERDİ! TARİHİN EN DÜŞÜK FAİZİ

Bakan Berat Albayrak bugün dar gelirliler için ev müjdesi verdi. Bakan Berat Albayrak: ''Asgari ücretle, dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapacak bir modelin finansman alt yapısını hazırladık. Tarihin en düşük faiziyle 20 yıl vadeli olacak ve TOKİ'nin de içinde yer alacağı, her yıl en az 100 bin vatandaşımızı ev sahibi yapacak modeli bu ay bitmeden özel bir programla anlatacağız'' şeklinde konuştu.

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