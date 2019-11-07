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  • 07.11.2019 11:40
  • Son Güncelleme: 07.11.2019 11:51

Albayrak'tan sosyal medyada kriz algısı oluşturmaya çalışanlara tokat gibi yanıt: Tarihi süreçten güçlenerek çıktık

Türkiye k operasyonları dik duruşu ile bertaraf ederken, özellikle sosyal medyada "kriz algısı" oluşturmaya çalışan sözde akademisyen ekonomistler ile de mücadele etti. Bakan Albayrak Samsun'da katıldığı toplantıda "dolar 10 lira olacak, enflasyon yüzde 40-50 olacak" diye insanları korkutmaya çalışan sözde ekonomistlere tokat gibi sözlerle yanıt verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı , "Türkiye için değişim başlıyor" sloganı ile başlatılan iş dünyası ile buluşma programları kapsamında Samsun'da konuştu. Albayrak, özellikle sosyal medyada "Türkiye'de kriz var" algısı oluşturmaya çalışan sözde akademisyen ve stlere mesaj gönderirken; "Gerçekleri çarpıtmaya yalan söylemeye devam edenler, dün de oldu bugün de devam edecek. Hiçbiri bugün Türkiye'nin geldiği tabloyu tahmin edemiyordu. Baz etkisi dediler, küçümsediler ama biz enflasyonla güçlü bir şekilde mücadele ettik." dedi.

İşte Bakan Albayrak'ın öne çıkan açıklamaları:
Son bir yılda üç büyük kur atağı yaşadık. Ülkemizi kur, faiz, enflasyon sarmalına almak istediler. Ülkemizi faiz yüküyle çökerteceklerini zannettiler.

Kuru 8-10 TL'ye daha da yukarıya çıkaracaklarını zannettiler. Her biri başarısız oldu ve püskürtüldü. TÜFE'de yüzde 25, ÜFE'de yüzde 45 seviyesinden inerek tarihi bir netice ortaya koyduk.

ÖNÜMÜZDEKİ YIL İTİBARİYLA ENFLASYONDA TEK HANELİ DÖNEMİ YAŞAYACAĞIZ
Gerçekleri çarpıtmaya yalan söylemeye devam edenler, dün de oldu bugün de devam edecek. Hiçbiri bugün Türkiye'nin geldiği tabloyu tahmin edemiyordu. Baz etkisi dediler, küçümsediler ama biz enflasyonla güçlü bir şekilde mücadele ettik. Mesele enflasyonla mücadelede Türkiye güçlü bir performans yakalamış.

Önümüzdeki yıl itibarıyla tek haneli dönemi yaşayacağız. Birileri toplumu yanlış yönlendirmeye devam edecek ama biz koroya rağmen, felaket senaryolarına rağmen güçlenerek çıktık.

15 AYI TAHMİN EDİLENDEN AZ HASARLA GERİDE BIRAKTIK
Biz Türkiye'de ekonomi ile ilgili sosyal medyalar başka çevreler algı oluşturmaya çalışıyorlar. Bu koroya rağmen çok tarihi süreçten güçlenerek çıktık.

Bu koronun bir kısmı siyasi saikle bir kısmı ticari saikle, bir kısmı da istihbarı saikle birilerinin amacına hizmet ediyorlar. Bunların söylemlerinden bir tanesi, faizleri indirmeyin. Faiz inerse kuru tutamazsınız. Üç ayda Merkez Bankası bin baz puan faiz indirdi. Dolar 10 lira olacak, enflasyon yüzde 40-50 olacak diye insanları korkutmaya çalıştılar.

Türkiye kimseden bir kuruş almadı, kimseye el açmadık. 15 ayı tahmin edilenden az hasarla geride bıraktık.

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