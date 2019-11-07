Albayrak'tan sosyal medyada kriz algısı oluşturmaya çalışanlara tokat gibi yanıt: Tarihi süreçten güçlenerek çıktık

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye için değişim başlıyor" sloganı ile başlatılan iş dünyası ile buluşma programları kapsamında Samsun'da konuştu. Albayrak, özellikle sosyal medyada "Türkiye'de kriz var" algısı oluşturmaya çalışan sözde akademisyen ve ekonomistlere mesaj gönderirken; "Gerçekleri çarpıtmaya yalan söylemeye devam edenler, dün de oldu bugün de devam edecek. Hiçbiri bugün Türkiye'nin geldiği tabloyu tahmin edemiyordu. Baz etkisi dediler, küçümsediler ama biz enflasyonla güçlü bir şekilde mücadele ettik." dedi.

İşte Bakan Albayrak'ın öne çıkan açıklamaları:

Son bir yılda üç büyük kur atağı yaşadık. Ülkemizi kur, faiz, enflasyon sarmalına almak istediler. Ülkemizi faiz yüküyle çökerteceklerini zannettiler.

Kuru 8-10 TL'ye daha da yukarıya çıkaracaklarını zannettiler. Her biri başarısız oldu ve püskürtüldü. TÜFE'de yüzde 25, ÜFE'de yüzde 45 seviyesinden inerek tarihi bir netice ortaya koyduk.

ÖNÜMÜZDEKİ YIL İTİBARİYLA ENFLASYONDA TEK HANELİ DÖNEMİ YAŞAYACAĞIZ

Gerçekleri çarpıtmaya yalan söylemeye devam edenler, dün de oldu bugün de devam edecek. Hiçbiri bugün Türkiye'nin geldiği tabloyu tahmin edemiyordu. Baz etkisi dediler, küçümsediler ama biz enflasyonla güçlü bir şekilde mücadele ettik. Mesele enflasyonla mücadelede Türkiye güçlü bir performans yakalamış.

Önümüzdeki yıl itibarıyla tek haneli dönemi yaşayacağız. Birileri toplumu yanlış yönlendirmeye devam edecek ama biz koroya rağmen, felaket senaryolarına rağmen güçlenerek çıktık.

15 AYI TAHMİN EDİLENDEN AZ HASARLA GERİDE BIRAKTIK

Biz Türkiye'de ekonomi ile ilgili sosyal medyalar başka çevreler algı oluşturmaya çalışıyorlar. Bu koroya rağmen çok tarihi süreçten güçlenerek çıktık.

Bu koronun bir kısmı siyasi saikle bir kısmı ticari saikle, bir kısmı da istihbarı saikle birilerinin amacına hizmet ediyorlar. Bunların söylemlerinden bir tanesi, faizleri indirmeyin. Faiz inerse kuru tutamazsınız. Üç ayda Merkez Bankası bin baz puan faiz indirdi. Dolar 10 lira olacak, enflasyon yüzde 40-50 olacak diye insanları korkutmaya çalıştılar.

Türkiye kimseden bir kuruş almadı, kimseye el açmadık. 15 ayı tahmin edilenden az hasarla geride bıraktık.