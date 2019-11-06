TOKİ'nin 24 ilde konut fırsatı sürüyor! En az 348 lira taksitle konut başvuru şartları nelerdir?

TOKİ tarafından son olarak gerçekleştirilen 50 bin konut projesine vatandaşlar yoğun ilgi göstermişti. Kurum tarafından belirli dönem aralığında satışa sunulan konutlar vatandaşlar tarafından yakından inceleniyor. 24 ilde bin 936 konut başvuru önceliğine göre satılıyor. Konut sahibi olmak isteyenler ise TOKİ en az 348 lira taksitle konut başvuru şartları nelerdir sorusuna yanıt arıyor.

24 İLDE KONUT SAHİBİ OLMA FIRSATI

Kurasız ve başvuru önceliğine göre satılan konutlar için vatandaşlar son başvuru tarihine kadar ilgili bankalara müracaat ederek, konut sahibi olabilecek.

Konut satışının yapıldığı illeri görmek için bir sonraki sayfaya geçiniz...