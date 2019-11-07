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  • 07.11.2019 11:00
  • Son Güncelleme: 07.11.2019 11:11

için hangi lar yapılacak? İşte tüm detaylar

gelmeye devam ediyor. leri için geri sayım başladı. 200 binden fazla kamu işçisini ilgilendiren yerel mahkeme kararı sonrası işçilere tediye ödemesi yapılması planlanmış ve ödenecek olan tutarlar da merak edilmektedir. Aralık ayı içerisinde yapılacak olan ödemelere ilişkin ilave tediyelerin maaşlara göre en az ve en yüksek tutarları haberimizde yer almaktadır. ler ile kamuya geçen işçilerin maaş ları için 2020 yılında görüşmeler yapılacak. Yapılacak görüşmelerde ise işçilere maaş zammı hedeflenen enflasyon oranında yapılacak.

Taşeron işçi için hangi zamlar yapılacak?

Taşeron işçi son dakika haberleri: 200 binden fazla taşeron işçiyi ilgilendiren Tediye ödemesine sayılı günler kaldı. Taşeron işçilerin ilave tediye miktarları ve detaylar için haberimizi inceleyiniz. İkramiye ödemesinden yüzde 15 sigorta primi ve yüzde 20 Gelir Vergisi kesintisi yapılıyor. Ayrıca Damga Vergisi kesintisi de yapılıyor. 4/D'li işçiler toplu sözleşmede yer alan 10 günlük ikramiyeyi bu yılın ocak ve temmuz aylarında aldılar. Belediye şirketlerine geçen işçilerin ayrıca ilave tediye ödemesi alma imkanları bulunmuyor.

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TAŞERON İŞÇİ İLAVE TEDİYE TUTARI NEDİR?

200 binden fazla kamu işçisini ilgilendiren ödeme tutarları işçilerin aldıkları maaşa göre belirlenmektedir. Buna göre asgari ücretle çalışan bir taşerona 792 TL ödenirken daha yüksek maaş alan işçiye ise daha fazla ödeme yapılacaktır. 4 taksit olarak ödenen olan ilave tediyelerin ilk iki ödemesi ocak ve mayıs ayında yapılmıştı. Üçüncü ödeme ise yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ödenecek olup son taksit ise işçilere aralık ayında ödenecek. Yapılacak olan ödemelerde en düşük ödeme asgari ücret alan taşeron işçisine ödenecek olup bu tutar 792 TL olarak belirlenmiştir.

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