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  • 07.11.2019 12:16
  • Son Güncelleme: 07.11.2019 12:21

düştü! Konut ve taşıt kredisi faiz oranları ne kadar?

7 Kasım tarihi itibari ile kredi oranları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Özellikle konut ve taşıt kredilerine yoğun bir ilgi var. Hazine ve Maliye Bakanı bugün yaptığı açıklamada dar gelirlileri konut sahibi yapacak adımları atacağız demişti. Şimdi gözler lara çevrilmiş durumda. Vatandaşlar faiz indirimi bekliyor. Bu arada Türkiye'de bankacılık sektöründe faaliyet gösteren tüm özel ve kamu bankaları, konut ve ihtiyaç kredisi ürünlerinde yaptıkları cazip kampanyaları taşıt kredisi ürünlerinde de sürdürüyor. İşte 7 Kasım en uygun konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi veren bankalar ...

Faiz düştü! Konut ve taşıt kredisi faiz oranları ne kadar?

Konut kredisi faiz oranları araştırılan konular arasında yer alıyor. En uygun konut kredisi faiz oranları nedir? Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 7 Kasım'da yaptığı açıklamada "Dar gelirlileri ev sahibi yapacak finansman altyapısını hazırladık" dedi. Bu müjdenin ardından gözler bankalara çevrildi. Haberimiz içerisinden konut kredisi faiz oranlarına ve hesaplama ekranlarına ulaşabilirsiniz. Hayallerindeki sıfır kilometre veya ikinci el araçlara sahip olmak isteyenler, bankaların taşıt kredisi kampanyalarını yakından takip ediyor. İşte en güncel taşıt kredisi kampanyalarına göre uygun faiz oranları listesi...

7 KASIM KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Konut kredilerinde 0,99 faiz oranı sunuluyor. Ziraat Bankası Anlaşmalı Konut Projeleri için yüzde 0.79 olarak hesaplanıyor.

VAKIFBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Konut kredilerinde 0,99 faiz oranı sunuluyor. Vakıfbank anlaşmalı konut projeleri için yüzde 0.79 olarak hesaplanmaktadır.

AKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Konut kredilerinde 1,17 faiz oranı sunuluyor.

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