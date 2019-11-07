Konut kredisi faiz oranları araştırılan konular arasında yer alıyor. En uygun konut kredisi faiz oranları nedir? Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 7 Kasım'da yaptığı açıklamada "Dar gelirlileri ev sahibi yapacak finansman altyapısını hazırladık" dedi. Bu müjdenin ardından gözler bankalara çevrildi. Haberimiz içerisinden konut kredisi faiz oranlarına ve hesaplama ekranlarına ulaşabilirsiniz. Hayallerindeki sıfır kilometre veya ikinci el araçlara sahip olmak isteyenler, bankaların taşıt kredisi kampanyalarını yakından takip ediyor. İşte en güncel taşıt kredisi kampanyalarına göre uygun faiz oranları listesi...

7 KASIM KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Konut kredilerinde 0,99 faiz oranı sunuluyor. Ziraat Bankası Anlaşmalı Konut Projeleri için yüzde 0.79 olarak hesaplanıyor.

VAKIFBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Konut kredilerinde 0,99 faiz oranı sunuluyor. Vakıfbank anlaşmalı konut projeleri için yüzde 0.79 olarak hesaplanmaktadır.

AKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Konut kredilerinde 1,17 faiz oranı sunuluyor.

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