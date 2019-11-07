Konut kredisi faiz oranları indirimleri devam edecek mi? Sorusu vatandaşlar tarafından soruluyor. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Garanti BBVA, TEB, Türkiye İş Bankası, Yapı Kredi, Akbank ve diğer bankaların adımları bekleniyor. Merkez Bankası'nın politika faizini düşürmesinin ardından bankalar bireysel kredilerde uyguladıkları faiz oranlarını düşürmeye devam ediyor. İşte 120 ay vade seçenekli en uygun konut kredisi veren bankalar... Analistler, konut kredisinde Merkez Bankası'nın temmuz toplantısının ardından yüzde 0.99 seviyesine çekilen faizin yüzde 0.90'a inebileceği görüşünde. Ticari kredi faizlerinin ise yüzde 14 seviyesine inmesi gerektiği belirtiliyor. İş dünyası temsilcileri ise bankaların bir an önce adım atmasını bekliyor.

FAİZ İNDİRİMİ YARIŞI BANKALAR ARASINDA DEVAM EDİYOR

TCMB politika faizi indirim kararının ardından ilk adım ING Bank'tan geldi. ING Bank müşterilerine sunduğu konut kredisi ürünlerinde uyguladığı faiz oranını %1,09 seviyesine kadar çekti. Bu bankanın ardından çok geçmeden Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) da konut kredisi faiz indirimi yaptığını duyurdu. TEB konut kredisinde uygulanan faiz oranını %1.10 seviyesine indirdi. Ülkemizde faaliyetlerini sürdüren özel bankalar arasında yer alan katılım bankaları da faiz indirimi yarışına ortak oldu. Albaraka Türk Katılım Bankası ile Türkiye Finans Katılım Bankası'nda müşterilere sunulan konut finansmanında uygulanan kâr payı oranında da indirimler yapıldı.

DETAYLAR BİR SONRAKİ SAYFADA