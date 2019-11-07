Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 07.11.2019 09:02
  • Son Güncelleme: 07.11.2019 09:08

lar oranlarını yine düşürdü! İşte en düşük faizli kredi veren banka?

, , Vakıfbank, Garanti BBVA, TEB, Türkiye İş sı, Yapı Kredi, ve ülkemizde hizmet veren diğer bankaların konut kredisi oranları oldukça merak ediliyor. Konut kredisi için 120 ay vade kampanyalarında uygulamış oldukları faiz oranları için yeni gelişmeler yaşandı. Konut kredisi faiz oranları indirimleri devam edecek mi? Türkiye Cumhuriyet 'nın (TCMB) geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından politika faizi 250 baz puan indirilerek %16.5 seviyesinden %14'e düşürülmüştü. Uzmanlar da %0,99 faiz oranının düşeceği yönünde fikir birliğine varmışken vatandaşlar konut kredisi kullanmak için sabırlı bekleyişlerini sürdürüyor.

Bankalar faiz oranlarını son dakika yine düşürdü!

Konut kredisi faiz oranları indirimleri devam edecek mi? Sorusu vatandaşlar tarafından soruluyor. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Garanti BBVA, TEB, Türkiye İş Bankası, Yapı Kredi, Akbank ve diğer bankaların adımları bekleniyor. Merkez Bankası'nın politika faizini düşürmesinin ardından bankalar bireysel kredilerde uyguladıkları faiz oranlarını düşürmeye devam ediyor. İşte 120 ay vade seçenekli en uygun konut kredisi veren bankalar... Analistler, konut kredisinde Merkez Bankası'nın temmuz toplantısının ardından yüzde 0.99 seviyesine çekilen faizin yüzde 0.90'a inebileceği görüşünde. Ticari kredi faizlerinin ise yüzde 14 seviyesine inmesi gerektiği belirtiliyor. İş dünyası temsilcileri ise bankaların bir an önce adım atmasını bekliyor.

FAİZ İNDİRİMİ YARIŞI BANKALAR ARASINDA DEVAM EDİYOR

TCMB politika faizi indirim kararının ardından ilk adım ING Bank'tan geldi. ING Bank müşterilerine sunduğu konut kredisi ürünlerinde uyguladığı faiz oranını %1,09 seviyesine kadar çekti. Bu bankanın ardından çok geçmeden Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) da konut kredisi faiz indirimi yaptığını duyurdu. TEB konut kredisinde uygulanan faiz oranını %1.10 seviyesine indirdi. Ülkemizde faaliyetlerini sürdüren özel bankalar arasında yer alan katılım bankaları da faiz indirimi yarışına ortak oldu. Albaraka Türk Katılım Bankası ile Türkiye Finans Katılım Bankası'nda müşterilere sunulan konut finansmanında uygulanan kâr payı oranında da indirimler yapıldı.

DETAYLAR BİR SONRAKİ SAYFADA

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriBankalar faiz oranlarını yine düşürdü! İşte en düşük faizli kredi veren banka?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri