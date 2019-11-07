Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 07.11.2019 11:43
  • Son Güncelleme: 07.11.2019 11:52

Türkiye'deki lerin mevduatı 9 ayda 145,4 milyar lira arttı! Milyoner sayısı 206 bin 889'a yükseldi

Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı, 9 ayda 26 bin 763, toplam mevduatları da 145,4 milyar lira artış gösterdi. sayısı eylül sonunda 206 bin 889, toplam mevduatları da 1 trilyon 255 milyar 273 milyon lira oldu.



Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı eylül sonu itibarıyla 206 bin 889 olurken, mudilerin toplam mevduatı da 1 trilyon 255 milyar 273 milyon liraya ulaştı.

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, yurt içinde ve dışında yerleşik milyonerlerin toplam sayısı eylül sonu itibarıyla 206 bin 889 düzeyinde gerçekleşti. Geçen yıl sonunda 180 bin 126 olan milyoner sayısı, 9 ayda 26 bin 763 kişi arttı.

Milyonerlerin toplam mevduatı eylül sonu itibarıyla 1 trilyon 255 milyar 273 milyon liraya ulaştı. Böylece milyoner başına düşen ortalama mevduat, 6 milyon 67 bin lira oldu.
2018 sonunda 1 trilyon 109 milyar 859 milyon lira seviyesinde bulunan milyonerlerin toplam mevduatı, 9 aylık dönemde 145 milyar 414 milyon lira artış kaydetti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriTürkiye'deki milyonerlerin mevduatı 9 ayda 145,4 milyar lira arttı! Milyoner sayısı 206 bin 889'a yükseldi
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri