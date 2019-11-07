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  • 07.11.2019 13:07
  • Son Güncelleme: 07.11.2019 13:11

Son dakika: , ve 'dan uygun faizli kampanyası

Son dakika haberine göre daha önce Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından başlatılan yüzde 0.49-0.69 faizli kampanyasına, , ve da dahil oldu.

3 banka daha taşıt kredisi kampanyasına katıldı

nde yüzde 0.49-0.69 arası faiz kampanyasına üç kamu katılım bankası daha dahil oldu. 1 Ekim 2019 tarihinde otomotiv sektöründe yerli üretimi desteklemek ve müşterilere uygun koşullarda finansman sağlamak amacıyla Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından bir kampanya başlatılmıştı. Bugünden itibaren , ve 'da yine aynı amaçlar doğrultusunda taşıt finansmanı kampanyası başlatıyor. Üç kamu katılım bankası, Türkiye'de üretim yapan otomotiv markaları ile yaptıkları işbirliğiyle yıl sonuna kadar müşterilerine uygun oranlı finansman avantajı sunuyor.

Firmalarla yapılan anlaşmalar ile Türkiye'de üretilen binek ve ticari taşıtlar için uygulanacak oran ve tutarlar aşağıdaki şekilde olacaktır:

Anlaşmalı Otomotiv Firmaları:
Binek Araçlar: Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Renault Mais, Toyota
Ticari Araçlar: BMC, Fiat, Ford-Otosan, Gaz Grup, Isuzu, Karsan, Mercedes, Otokar, Temsa

Kampanya Dönemi:
07.11.2019 – 31.12.2019

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HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika: Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Emlak Katılım'dan uygun faizli taşıt kredisi kampanyası
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