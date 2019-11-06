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  • 06.11.2019 10:43
  • Son Güncelleme: 06.11.2019 10:52

Emeklilere kira, yakacak ve konut yardımı başlayacak mı?

Dar gelirliler için emekliler için kira ve büyük önem arz etmektedir. Bu anlamda kirada oturan emekliler için çalışma başlatan Türkiye Emekliler Deneği, bu kişilere kira yardımı yapılması ve 'nin satışa çıkarmış olduğu dairelerde emekli kontenjanlarının %50 oranında arttırılması konusunda görüş açıkladı. Bu arada dar gelirliler için kira yardımı başvuruları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılmaktadır. Vakıflar kaymakamlık binalarının içinde bulunmaktadır. Peki SSK Bağkur emeklisi nedir? Emekliye ve dar gelirliye kira yardımı nasıl alınır? işte detaylar

Emeklilere kira yardımı başlayacak mı?

Emekliler için önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. SGK ve Bağkur emeklisi kira ev desteği alma şartları nedir? Kira ve yakacak yardımı için nereye başvurulur? gibi sorular oldukça merak ediliyor. Vatandaşlara düşük taksitlerle ev sahibi olma imkanı sunan Toplu Konut İdaresi (TOKİ) halen konut projelerinden emeklilere yüzde 25 kontenjan ayırırken; TÜED bu oranın yüzde 50'ye çıkarılmasını talep ediyor. Yine TÜED, ev sahibi olmayan emeklilerin gelirlerinin yaklaşık 600 lirasının kira ve ısınmaya gitmekte olduğunu belirterek, "Emeklilere kışın kira ve yakacak yardımı yapılsın" çağrısı yapıyor. Peki kira yardımı yapılacak mı?

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