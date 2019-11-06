Emekliler için önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. SGK ve Bağkur emeklisi kira ev desteği alma şartları nedir? Kira ve yakacak yardımı için nereye başvurulur? gibi sorular oldukça merak ediliyor. Vatandaşlara düşük taksitlerle ev sahibi olma imkanı sunan Toplu Konut İdaresi (TOKİ) halen konut projelerinden emeklilere yüzde 25 kontenjan ayırırken; TÜED bu oranın yüzde 50'ye çıkarılmasını talep ediyor. Yine TÜED, ev sahibi olmayan emeklilerin gelirlerinin yaklaşık 600 lirasının kira ve ısınmaya gitmekte olduğunu belirterek, "Emeklilere kışın kira ve yakacak yardımı yapılsın" çağrısı yapıyor. Peki kira yardımı yapılacak mı?

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