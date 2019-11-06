Bankaların konut kredisi için uyguladığı kampanyalar devam ediyor. Anlaşmalı firmalar ile anlaşan bankalar 0,99 oranın da olan faiz oranlarını 0,79 ve 0,78 aralığına çekebiliyor. Bu bağlamda İş Bankası ile Vakıfbank'ın kampanyaları bulunuyor. İş Bankası anlaşmalı olarak faiz oranlarını 0,78'e kadar düşürdü. Anlaşmalı firmalardan satın alacağınız konutlar için; aylık %0,79 faiz oranı ve 180 aya varan vade seçenekleriyle konut kredisi kullanabilirsiniz. Kampanyaya dâhil olan firmaların da katkısıyla 0,79% faiz oranı ve 180 aya varan vadelerle, Kampanya, anlaşmalı firmalardan alınacak yeni konut alımları için geçerlidir. İşte Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ve İş Bankası konut kredisi faiz oranları...

İŞ BANKASI 0,78 İLE ANLAŞMALI KONUT KREDİSİ VERİYOR

Türkiye İş Bankası, ülke ekonomisini destekleme anlayışının bir uzantısı olarak, kampanya kapsamındaki anlaşmalı konut projeleri özelinde konut kredisi faiz oranlarını % 0,78'e çekti. İş Bankası, anlaşmalı konut projelerinden yapılacak 600 Bin TL'ye kadar yeni kredi kullanımlarında aylık %0,78 faiz oranı ve 120 aya kadar vadeli geri ödeme seçenekleri ile konut kredisi imkânı sunuyor. Anlaşmalı konut projelerinden yapılacak kredi kullanımlarında kampanyaya dahil olan müteahhitler tarafından verilecek destekle bu oran müşteriye %0,78 olarak yansıtılacak.

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