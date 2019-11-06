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  • 06.11.2019 10:19
  • Son Güncelleme: 06.11.2019 10:27

,79 0,78 fırsatı! değişti! İşte faiz oranları

Merkez Bankası tarafından yapılan indirimi sonrasında gözler , , Vakıfbank, ve Yapıkredi gibi büyük bankalara çevirdi. Bu bağlamda ,,79 faiz oranları vatandaşların umudunu arttırıyor. Özel bankalar arasında en düşük konut kredisi faiz oranı 1.17 ile Akbank ve Türkiye İş Bankası tarafından uygulanıyor. Türkiye İş Bankası kampanya kapsamındaki anlaşmalı konut projeleri özelinde konut kredisi faiz oranlarını % 0,78'e çekti. En yüksek konut kredisi faiz oranı ise 1.69 ile Denizbank tarafından uygulanıyor. İşte lar ve konut kredisi faiz oranları 0,79 ve 0,98 fırsatı takvim.com.tr'de

0,79 0,78 faiz fırsatı! En uygun kredi veren banka değişti!

Bankaların konut kredisi için uyguladığı kampanyalar devam ediyor. Anlaşmalı firmalar ile anlaşan bankalar 0,99 oranın da olan faiz oranlarını 0,79 ve 0,78 aralığına çekebiliyor. Bu bağlamda İş Bankası ile Vakıfbank'ın kampanyaları bulunuyor. İş Bankası anlaşmalı olarak faiz oranlarını 0,78'e kadar düşürdü. Anlaşmalı firmalardan satın alacağınız konutlar için; aylık %0,79 faiz oranı ve 180 aya varan vade seçenekleriyle konut kredisi kullanabilirsiniz. Kampanyaya dâhil olan firmaların da katkısıyla 0,79% faiz oranı ve 180 aya varan vadelerle, Kampanya, anlaşmalı firmalardan alınacak yeni konut alımları için geçerlidir. İşte Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ve İş Bankası konut kredisi faiz oranları...

İŞ BANKASI 0,78 İLE ANLAŞMALI KONUT KREDİSİ VERİYOR

Türkiye İş Bankası, ülke ekonomisini destekleme anlayışının bir uzantısı olarak, kampanya kapsamındaki anlaşmalı konut projeleri özelinde konut kredisi faiz oranlarını % 0,78'e çekti. İş Bankası, anlaşmalı konut projelerinden yapılacak 600 Bin TL'ye kadar yeni kredi kullanımlarında aylık %0,78 faiz oranı ve 120 aya kadar vadeli geri ödeme seçenekleri ile konut kredisi imkânı sunuyor. Anlaşmalı konut projelerinden yapılacak kredi kullanımlarında kampanyaya dahil olan müteahhitler tarafından verilecek destekle bu oran müşteriye %0,78 olarak yansıtılacak.

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