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  • 05.11.2019 11:41
  • Son Güncelleme: 05.11.2019 11:44

Af, ve ile ilgili flaş açıklama!

Milyonların beklediği yasası, ve için yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Yargı Reformu Paketinde "Af konusunun bugün gündemde yer alıp almadığı ve emeklilikte yaşa takılanların durumunun ne olacağı"na ilişkin soru üzerine, "Af konusunun bugün gündeme gelmediğini" söyledi. İkinci Yargı Paketi ve af yasasında ne? Af yasası ve ceza indirimi ne zaman Meclis'e gelecek? yasası çıkacak mı? EYT'de ? 3600 ek gösterge Meclise geldi mi? Sorularının yanıtını milyonlarca kişi merak ediyor. 3600 ek göstergenin yürürlüğe girmesinin ardından öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polislerin maaşlarında artış olacak.

Af, EYT ve 3600 ek gösterge ile ilgili flaş açıklama

Son günlerde binlerce kişi genel af yasası ne zaman çıkacak? Emeklilikte Yaşa Takılanların son durumu ne oldu ve 3600 ek gösterge Meclise geldi mi? sorularına yanıt arıyor. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın önemli açıklamalarda bulundu. Bu arada Aile ve Çalışma Bakanlığının bürokratlarının 3600 ek gösterge artışı ile ilgili toplantı yaptı. 3600 ek gösterge artışı ile ilgili AK Parti sözcüsü Ömer Çelik tarafından geçen hafta basın açıklamasında gündeme gelmiş ve iktidarın konuya olumlu baktığını ifade etmişti. Peki Af, EYT ek gösterge çıktı mı, son durum nedir?

GENEL AF YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Binlerce hükümlü ve ailesi Genel Af Yasası ne zaman çıkacak sorusuna yanıt arıyor. İkinci yargı paketinin meclise sunulma süreci son günlerde vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken ilk yargı paketi kapsamında oluşturulan 39 maddeden oluşan yasa paketi meclisten geçmiş ve kararlar Resmi Gazete üzerinden duyurulmuştu. Ancak ikinci yargı paketi henüz sonuçlanmadı.

Af, EYT ve 3600 ek gösterge ile ilgili flaş açıklama

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