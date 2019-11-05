AF- Af yasası ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bu bağlamda açıklamalar dikkatle izleniyor. Son olarak kader mahkumu ve aileleri gelecek Meclis'ten gelecek haberi beklerken dün Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'a af yasası, ceza indirimi hakkında bir soru yöneltildi. Detaylar haberimizde! Ayrıca kulislerde af yasasının önümüzdeki sene yasalaşacağı iddia edildi. Konu hakkında açıklama yapan MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız''ın açıklamalarına göre MHP'nin hazırladığı teklif AK Parti tarafından desteklenir ve yasalaşırsa 129 bin kişi cezaevlerinden tahliye olacak.

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CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN'DAN EYT VE AF YASASI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptığı açıklamada "Af konusu gündeme gelmedi. Adalet Bakanımızın bugün yaptığı sunumda yoktu. TBMM çatısı altında değerlendirebilirler. Bugün vatandaşın daha etkin ve kısa sürede yargıda netice almasını sağlayacak düzenlemeler gündemdeydi. Emeklilikte yaşa takılanlar da gündeme gelmedi." ifadelerine yer verdi.

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