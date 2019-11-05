Karadeniz'de nadir avlanan kırlangıç balığı, Sinop'ta kıyı balıkçılarının ağına takıldı. 5'er kilo ağırlığındaki 2 balık, konulduğu tezgahta 500'er TL'ye satışa sunuldu.
Tanesi tam 5 kilo! 500 TL'den satılıyorlar
Sinop'ta kıyı balıkçılarınca avlanan 5'er kiloluk 2 kırlangıç balığı, tezgahta 500'er TL'ye satışa sunuldu. Sinoplu balıkçı Eşref Balyemez, "Balık biraz pahalı olduğu için genelde restoranlar ve oteller alıyor. Hatta fazla tutulan olursa il dışına yolluyoruz." dedi.
Karadeniz'de nadir avlanan kırlangıç balığı, Sinop'ta kıyı balıkçılarının ağına takıldı. 5'er kilo ağırlığındaki 2 balık, konulduğu tezgahta 500'er TL'ye satışa sunuldu.
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