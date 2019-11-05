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  • 05.11.2019 11:08
  • Son Güncelleme: 05.11.2019 11:12

Tanesi tam 5 kilo! 500 TL'den satılıyorlar

'ta kıyı çılarınca avlanan 5'er kiloluk 2 balığı, tezgahta 500'er TL'ye satışa sunuldu. Sinoplu balıkçı , "Balık biraz pahalı olduğu için genelde restoranlar ve oteller alıyor. Hatta fazla tutulan olursa il dışına yolluyoruz." dedi.



Karadeniz'de nadir avlanan kırlangıç balığı, Sinop'ta kıyı balıkçılarının ağına takıldı. 5'er kilo ağırlığındaki 2 balık, konulduğu tezgahta 500'er TL'ye satışa sunuldu.

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