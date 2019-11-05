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  • 05.11.2019 11:02
  • Son Güncelleme: 05.11.2019 11:06

5 Kasım son dakika haberleri: EYT yasası iş emekliliği ve halk emekliliği nedir? EYT çıktı mı?

5 Kasım yasası : EYT'de yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak bilinen EYT konusunda neler oldu? EYT'lierin sayısı yaklaşık 6 milyon kişi civarında olup, hemen emekli olabileceklerin sayısı ise 1 milyon kişinin üzerinde. EYT'lilere emeklilik imkanı tanınmasının sosyal güvenlik sistemine maliyeti ise 10 yılda 700 milyar liranın üzerinde olacağı da tespitler arasında. Ancak emeklilikte yaşa takılanlara göre düzenleme yapılsa, sadece 700 bin kişi hemen emekli olabilecek ve bunun da maliyeti yıllık 10 milyar liranın biraz üzerine çıkacak. İşte 5 Kasım EYT son dakika haberleri...

Cumhurbaşkanlığı EYT yasası açıklaması yaptı! İş ve halk emekliliği...

EYT yasası son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklama yaptı. Emeklilikte yaşa takılanlar gündeme gelmedi." ifadelerine yer verdi. Daha önce de EYT ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmıştı. Bilindiği gibi 6 milyon EYT bekleyen var. Bu bağlamda EYT ile ilgili üç çözüm yöntemi öneriliyor. Üç yöntemden ilkine göre, 1969 ve öncesinde doğmuş yani 50 yaşını doldurmuş kadınlar ve 1964 ve öncesinde doğmuş yani 55 yaşını doldurmuş erkekler, 3600 gün pirim ödemişlerse birinci yöntemin yasalaşması halinde erken emekli olabilecek. Peki EYT iş emekliliği ve halk emekliliği nedir? Detaylar haberimizde

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CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN'DAN EYT AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptığı açıklamada "Af konusu gündeme gelmedi. Adalet Bakanımızın bugün yaptığı sunumda yoktu. TBMM çatısı altında değerlendirebilirler. Bugün vatandaşın daha etkin ve kısa sürede yargıda netice almasını sağlayacak düzenlemeler gündemdeydi. Emeklilikte yaşa takılanlar da gündeme gelmedi." ifadelerine yer verdi.

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