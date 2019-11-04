3600 ek gösterge konusunda yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Geçen hafta açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "3600 ek gösterge konusunda yaklaşımız pozitif bir yaklaşımdır." ifadelerini kullanmıştı. Bugün 3600 ek gösterge hakkındaki son durumu Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın vatandaşlarla paylaştı. İşte 3600 ek göstergede son durum...

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN'DAN 3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptığı açıklamada "Af konusu gündeme gelmedi. Adalet Bakanımızın bugün yaptığı sunumda yoktu. TBMM çatısı altında değerlendirebilirler. Bugün vatandaşın daha etkin ve kısa sürede yargıda netice almasını sağlayacak düzenlemeler gündemdeydi. Emeklilikte yaşa takılanlar da gündeme gelmedi. Çalışma Bakanlığımızın 3600 ek gösterge ile çalışması devam ediyor. Bugün 3600 ek gösterge de gündeme gelmedi." ifadelerine yer verdi.