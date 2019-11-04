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  • 04.11.2019 13:55
  • Son Güncelleme: 04.11.2019 14:00

kanunu son dakika haberi: ? Nafaka kalktı mı?

yasası son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan başkanlığında bir toplantı yapılmıştı. Toplantıda ikinci inde denetimli serbestlik ceza indirimi af ve süresiz nafaka düzenlemesi ele alınmıştı. Bu bağlamda nafakada süre sınırı olmayacak. Nafaka yasası ne zaman çıkacak? Nafaka nasıl olacak? Yeni nafaka yasasında neler var? Ömür boyu nafaka kalkıyor mu? İşte nafaka yasası son durum haberleri. Nafaka sadece kadınlara değil ekonomik gücü daha düşük olan erkeklere de bağlanabilir. Uygulamada genellikle nafakayı alan tarafın kadın olmasının nedeni toplumsal cinsiyet eşitsizliğinde aranmalıdır.

Erkekler ne kadar süre nafaka ödeyecek?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında geçtiğimiz günlerde 2. Yargı Paketi konusunda bir toplantı yapılmış. Toplantıda ikinci yargı paketinde denetimli serbestlik ceza indirimi af ve süresiz nafaka düzenlemesinin ele alındığı öğrenilmişti. Yeni düzenlemede kadının yaşı, çalışamayacak durumda olması gibi şartlar söz konusu ise nafakada süre sınırı olmayacak. Nafaka yasası ne zaman çıkacak? Nafaka nasıl olacak? Yeni nafaka yasasında neler var? Ömür boyu nafaka kalkıyor mu? İşte nafaka yasası son durum haberleri.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden birinci yargı paketi kabul edilerek yasalaştı. Mahkum ve mahkum yakınlarını yakından ilgilendiren af yasası ile Türkiye'nin kanayan yarası haline gelen nafakanın da ele alınacağı ikinci yargı paketi yolda. Yapılacak düzenleme ile ömür boyu nafaka uygulamasına, bazı istisnalar hariç olmak üzere son verilecek. Nafaka bağlanması için evlilik süresi, kadının yaşı, gelir durumu, çocuk olup olmadığı, tarafların kusur oranı gibi kriterler dikkate alınacak

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