Emekli maaşı promosyon zamları ve ücretleri SGK SSK ve Bağkur emeklisi vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu anlamda

Türk Ekonomi Bankası (TEB) Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklisi olup emekli maaşını TEB'e taşıyan müşterilerine 1000 TL'ye varan promosyon verecek. Bu arada T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma ile ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 450 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. Promosyon uygulaması başladığında hemen başvurup ödemesini alanların 3 yıllık taahhüt süresi 2020'de bitiyor.

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TEB BAKASINDAN EMEKLİ MAAŞINA 1000 LİRA PROMOSYON

Türk Ekonomi Bankası (TEB) Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklisi olup emekli maaşını TEB'e taşıyan müşterilerine 1000 TL'ye varan promosyon verecek. Şirketten yapılan açıklamaya göre, TEB emekliler için yeni bir kampanyayı daha hayata geçiriyor. TEB'in emeklilere yönelik kampanyası kapsamında, maaşı 999 TL'ye kadar olan emekliler 850 TL, 1000 TL ile 1999 TL arasında maaş alan emekliler ise 925 TL promosyon avantajından yararlanacak. Emekli maaşı 2000 TL ve üzeri olan emekliler ise 1000 TL promosyon alabilecek. TEB'in kampanyasından yararlanmak isteyen emeklilerin en az iki adet yeni otomatik fatura ödeme talimatı vermesi ve ayrıntılı bilgi için TEB şubelerine başvurması gerekiyor.

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