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  • 04.11.2019 11:54
  • Son Güncelleme: 04.11.2019 11:54

SSK Bağkur maaşı ek ödeme ücretleri... Emekli maaşı promosyon mı son dakika kaç para?

lar emekliler için kampanya yarışını sürdürüyor. Emekliler 3 yıllık dönem için maaşa göre 300, 375, 450 lira alabilirken; bazı bankalar buna ilave fırsatlar sunuyor, bazıları da tutarı artırıyor. 2019 SSK Bağkur emekli maaşı promosyon oranı milyonlarca emekli tarafından araştırılıyor. Bankaların, çalıştıkları kurumlara yaptıkları maaşların bankalarından ödenmesi anlaşmaları karşılığında yaptıkları ödemeye promosyon denir. Emekliler anlaştıkları bankalara göre promosyon alıyorlar. Bankaların emekli maaşlarına promosyon ödemeleri için rekabeti sürüyor.

Emekliye promosyon zammı! En yüksek hangisi veriyor?

Emekli maaşı promosyon zamları ve ücretleri SGK SSK ve Bağkur emeklisi vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu anlamda
Türk Ekonomi Bankası (TEB) Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklisi olup emekli maaşını TEB'e taşıyan müşterilerine 1000 TL'ye varan promosyon verecek. Bu arada T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma ile ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 450 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. Promosyon uygulaması başladığında hemen başvurup ödemesini alanların 3 yıllık taahhüt süresi 2020'de bitiyor.

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TEB BAKASINDAN EMEKLİ MAAŞINA 1000 LİRA PROMOSYON

Türk Ekonomi Bankası (TEB) Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklisi olup emekli maaşını TEB'e taşıyan müşterilerine 1000 TL'ye varan promosyon verecek. Şirketten yapılan açıklamaya göre, TEB emekliler için yeni bir kampanyayı daha hayata geçiriyor. TEB'in emeklilere yönelik kampanyası kapsamında, maaşı 999 TL'ye kadar olan emekliler 850 TL, 1000 TL ile 1999 TL arasında maaş alan emekliler ise 925 TL promosyon avantajından yararlanacak. Emekli maaşı 2000 TL ve üzeri olan emekliler ise 1000 TL promosyon alabilecek. TEB'in kampanyasından yararlanmak isteyen emeklilerin en az iki adet yeni otomatik fatura ödeme talimatı vermesi ve ayrıntılı bilgi için TEB şubelerine başvurması gerekiyor.

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