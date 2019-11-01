Konut kredisi faiz oranı son dakika: İş Bankası 120 ay vadeli olmak üzere yüzde 0.78 faiz oranı ile konut kredisi kullanma imkanı sunacak. Kredilerdeki faiz oranı indirim trendi, özellikle konut kredilerinde oldukça yüksek seviyede oldu. Vatandaşın kolayca kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlayan konut kredilerindeki güncel kredi faiz oranları için indirim uygulanması, anında gayrimenkul sektörüne olumlu şekilde yansıdı. Gayrimenkul satışlarında artışın yaşanmaya başladığı süreçte kamu bankaları tarafından konut kredisi güncel faiz oranları yüzde 1'in altında sunuluyor.

İş Bankası, konut kredisi faiz oranlarını indirdi. 0.78 Faiz oranıyla....

İş Bankası 120 ay vadeli olmak üzere yüzde 0.78 faiz oranı ile konut kredisi kullanma imkanı sunacak. İş Bankası internet sitesi üzerinden yeni yapılan kampanya duyurusu ile İş Bankası anlaşmalı konut projeleri için uygulanan konut kredisi faiz oranı yüzde 0.98 seviyesinden yüzde 0.78 seviyesine çekildi. Anlaşmalı konut projeleri için banka bundan sonra 600 bin liraya kadar olan konut kredisi talepleri için maksimum 120 ay vadeli olmak üzere yüzde 0.78 faiz oranı ile konut kredisi kullanma imkanı sunacak.