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  • 30.10.2019 17:07
  • Son Güncelleme: 30.10.2019 17:07

Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi oranları en son durum!

Konut, taşıt ve bireysel kredi oranları hemen hemen her gün merak ediliyor. Yapılan açıklamalarda son indirimi sonrasında yüzde 0.99 seviyesine çekilen faizin yüzde 0.90’a inebileceği belirtiliyor. Bazı lar ise anlaşmalı kurumlar varsa konut kredisi faiz oranlarını 0.78'e kadar indirmiş durumda. Ayrıca taşıt kredileri için 0.49-0.69 oranında faiz uygulanarak kredi kullandırılıyor. , , , ise faiz oranları hakkında bilgiler internet sitelerinde mevcuttur. Bu bağlamda Özel bankaların konut kredisi faiz oranlarında indirim bandını yüzde 1 seviyesine yaklaştırması adına yapılabilecek bu hamle ayrıca emlak sektörüne yeni ivme kazandırabilir.

Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları en son durum!

Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları en son durum! Ev sahibi olmak isteyenler her gün bankaların konut kredisi faizlerinde değişiklik olup olmadığını merak ediyor. Merkez Bankası indiriminden sonra gözler bankalardan gelecek açıklamada. Konut kredisi en düşük hangi bankada, krediler düşecek mi? merak edenler için yanıtı haberimizde. Bu hafta bankaların faiz oranlarında herhangi bir değişiklik olup olmadığını merak eden birçok kişi, güncel bilgileri sorguluyor. İşte, kamu bankalarının 30 Ekim tarihli güncel faiz oranları;

KONUT KREDİSİ DÜŞECEK Mİ?

Analistler, konut kredisinde Merkez Bankası'nın temmuz toplantısının ardından yüzde 0.99 seviyesine çekilen faizin yüzde 0.90'a inebileceği görüşünde. Ticari kredi faizlerinin ise yüzde 14 seviyesine inmesi gerektiği belirtiliyor. İş dünyası temsilcileri ise bankaların bir an önce adım atmasını bekliyor.

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