Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları en son durum! Ev sahibi olmak isteyenler her gün bankaların konut kredisi faizlerinde değişiklik olup olmadığını merak ediyor. Merkez Bankası indiriminden sonra gözler bankalardan gelecek açıklamada. Konut kredisi en düşük hangi bankada, krediler düşecek mi? merak edenler için yanıtı haberimizde. Bu hafta bankaların faiz oranlarında herhangi bir değişiklik olup olmadığını merak eden birçok kişi, güncel bilgileri sorguluyor. İşte, kamu bankalarının 30 Ekim tarihli güncel faiz oranları;

KONUT KREDİSİ DÜŞECEK Mİ?

Analistler, konut kredisinde Merkez Bankası'nın temmuz toplantısının ardından yüzde 0.99 seviyesine çekilen faizin yüzde 0.90'a inebileceği görüşünde. Ticari kredi faizlerinin ise yüzde 14 seviyesine inmesi gerektiği belirtiliyor. İş dünyası temsilcileri ise bankaların bir an önce adım atmasını bekliyor.

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