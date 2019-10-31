Konut piyasası hareketlendi! Konut kredisine taksitlendirme nasıl? 31 Ekim konut kredisi faiz oranı ne kadar?

Konut kredisi faiz oranları ne kadar? Son dönemde faizlerdeki düşüşle birlikte konut piyasası oldukça hareketlendi. Malatya'da İş Dünyası ile Buluşma Programında açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sadece iki ay içerisinde üç kamu bankasından 200 binden fazla konut kredi başvurusunun olduğunu, 150 binden fazlasının onaylandığını belirtti. Peki, bu hesaplamalar nasıl oluyor? Konut kredilerine faiz oranı ne kadar? Konut kredisine taksitlendirme nasıl yapılıyor? İşte merak edilen cevaplar...