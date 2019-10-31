Konut piyasası hareketlendi! Konut kredisine taksitlendirme nasıl? 31 Ekim konut kredisi faiz oranı ne kadar?
Faizlerin düşmesiyle birlikte konut piyasası da hareketlendi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, iki ay içerisinde üç kamu bankasına 200 binden fazla kredi başvurusunun olduğunu söyledi. Konut kredisi kullanmak isteyenler için detaylı bilgileri yazımızda derledik. Peki, konut kredileri nasıl hesaplanıyor? Konut kredisi faiz oranları ne kadar?
31.10.2019 14:57
- Son Güncelleme: 31.10.2019 15:59
Konut kredisi faiz oranları ne kadar? Son dönemde faizlerdeki düşüşle birlikte konut piyasası oldukça hareketlendi. Malatya'da İş Dünyası ile Buluşma Programında açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sadece iki ay içerisinde üç kamu bankasından 200 binden fazla konut kredi başvurusunun olduğunu, 150 binden fazlasının onaylandığını belirtti. Peki, bu hesaplamalar nasıl oluyor? Konut kredilerine faiz oranı ne kadar? Konut kredisine taksitlendirme nasıl yapılıyor? İşte merak edilen cevaplar...
KONUT KREDİSİNDE TAKSİTLENDİRME NASIL?
İşte cevabı:
KONUT KREDİSİNDE TAKSİTLENDİRME NASIL YAPILIYOR! TIKLA VE İZLE
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