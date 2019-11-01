12 milyon emekli, maaşının yanında yüzde 4 ek ödeme alıyor. Bu oranın 2 katına çıkması gündemde. Bu gelişme milyonlarca emekliyi heyecanlandırırken tasarı hayata geçtiğinde en yüksek ek ödeme 368 lirayı bulacak. Ocak ayında emeklilerin ek ödeme tutarları da artacak. Ayrıca ek ödeme oranının yüzde 8'e çıkarılması da gündemde. Peki, bu oranlarla birlikte SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisine verilen ek ödeme ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili bütün son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de. Halen en düşük emekli maaşı 935 lira seviyesinde bulunuyor. Bu maaşı alanın eline aylık 46 lira ek ödeme geçiyor.

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Talep hayata geçerse emeklilerin ek ödeme tutarları 30 ile 368 lira arasında artış gösterecek. Mevcut düzenleme kapsamında, bu yıl maaşı 1.018 liranın altında olan emeklilere yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 ek ödeme veriliyor. Bu ek ödeme her ay net maaşla birlikte hesaplara yatırılıyor. Yüzde 8'lik teklif hayata geçirilirse, maaşı 2 bin lira olan emekliye 80 lira (2 bin x yüzde 4) ek verilirken, bu tutar 160 liraya (2 bin x yüzde 8) çıkacak.