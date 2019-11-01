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  • 01.11.2019 15:45
  • Son Güncelleme: 01.11.2019 15:51

Ek ödeme mıyla emekli maaşları ne kadar olacak?

Emekliler için iyi haberler gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda ek ödeme oranının yüzde 8'e çıkarılması gündeme geldi. Eğer ek ödeme düzenlemesi hayata geçerse maaşlar 368 lira artacak. Böylece emeklilerin ek ödemesi 2 kat artacak. Emekli maaşlarıyla birlikte her ay verilen ek ödemenin artırılmasının gündeme gelmesi, milyonları heyecanlandırmıştı. Türkiye Emekliler Derneği tarafından gündeme taşınan talep, büyük yankı uyandırmıştı. Bu arada halen 2 bin 522 lira olan en düşük memur emekli aylığı da 2020 Ocak'ta 2 bin 623 lira olacak. İşçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin alacağı zam da belli oldu. Bu gruptaki emekliler yüzde 5.01 zam alacak. Peki mıyla emekli maaşları ne kadar olacak?

Maaşlar 368 lira artacak!

12 milyon emekli, maaşının yanında yüzde 4 ek ödeme alıyor. Bu oranın 2 katına çıkması gündemde. Bu gelişme milyonlarca emekliyi heyecanlandırırken tasarı hayata geçtiğinde en yüksek ek ödeme 368 lirayı bulacak. Ocak ayında emeklilerin ek ödeme tutarları da artacak. Ayrıca ek ödeme oranının yüzde 8'e çıkarılması da gündemde. Peki, bu oranlarla birlikte SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisine verilen ek ödeme ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili bütün son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de. Halen en düşük emekli maaşı 935 lira seviyesinde bulunuyor. Bu maaşı alanın eline aylık 46 lira ek ödeme geçiyor.

İADE DE KATLANACAK

Talep hayata geçerse emeklilerin ek ödeme tutarları 30 ile 368 lira arasında artış gösterecek. Mevcut düzenleme kapsamında, bu yıl maaşı 1.018 liranın altında olan emeklilere yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 ek ödeme veriliyor. Bu ek ödeme her ay net maaşla birlikte hesaplara yatırılıyor. Yüzde 8'lik teklif hayata geçirilirse, maaşı 2 bin lira olan emekliye 80 lira (2 bin x yüzde 4) ek verilirken, bu tutar 160 liraya (2 bin x yüzde 8) çıkacak.

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