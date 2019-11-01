Kasım ayının gelmesiyle birlikte işsizlik maaşı alan vatandaşlar maaşların ödeneceği tarih hakkında bilgi edinmek istiyor. İŞKUR tarafından belirli bir zaman aralığında ödenen maaşların ödenme tarihi hakkında araştırmalar son dönemlerde artış gösterdi. Bu kapsamda şu sıralar Kasım ayı işsizlik maaşı ne zaman yatırılacak sorusunun yanıtı merak ediliyor.

İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN ÖDENECEK?

İşsizlik maaşları düzenli olarak her ayın 5'inde yatıyor. Ancak bu tarih hafta sonuna denk gelirse maaşlar pazartesi gününden itibaren yatırılmaktadır.