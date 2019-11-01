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  • 01.11.2019 16:19
  • Son Güncelleme: 01.11.2019 17:21

Bekleyiş başladı! Kasım ayı ne zaman yatırılacak? Maaş ödeme tarihi açıklandı mı?

İşsiz kalan vatandaşlara belirli bir süreliğine ödenen işsizlik maaşlarının hangi tarihte ödeneceği Kasım ayının ilk gününde araştırılıyor. alan vatandaşlar büyük bir merakla arama motorlarında "Kasım ayı işsizlik maaşı ne zaman yatırılacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, işsizlik maaşı ödenme tarihi açıklandı mı? İşte merak edilen bilgiler...

Kasım ayının gelmesiyle birlikte işsizlik maaşı alan vatandaşlar maaşların ödeneceği tarih hakkında bilgi edinmek istiyor. İŞKUR tarafından belirli bir zaman aralığında ödenen maaşların ödenme tarihi hakkında araştırmalar son dönemlerde artış gösterdi. Bu kapsamda şu sıralar Kasım ayı işsizlik maaşı ne zaman yatırılacak sorusunun yanıtı merak ediliyor.

İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN ÖDENECEK?

İşsizlik maaşları düzenli olarak her ayın 5'inde yatıyor. Ancak bu tarih hafta sonuna denk gelirse maaşlar pazartesi gününden itibaren yatırılmaktadır.

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