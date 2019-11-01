SGK, emeklilik başvurusu yapanlara avans imkanı sunuyor. Bu imkanın mevcut emeklilere de yapılması için çalışmalar sürüyor. Tamamlandığında 3 maaşlık avans tutarı faizsiz geri ödeyecek. Emekliler için her güm güzel haberler vermeye devam ediyoruz. Nakit sıkıntısı yaşayan SGK SSK ve Bağkur emeklisi vatandaşlarımız unutulmadı. SGK, emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere, 6 bin 62 lira avans veriyor. Talepler hayata geçerse, bu destekten tüm emekliler faydalanabilecek. Örneğin; maaşı 2 bin lira olan bir emekli, 6 bin lira alabilecek. Bu para daha sonrasında maaştan taksitle kesilecek. Peki SGK SSK Bağkur emeklisi 10 maaş kredi 3 maaş avans başvurusu nasıl yapılır?

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EMEKLİYE 10 MAAŞ KREDİ VERİLECEK

Bu uygulamanın tüm emeklilere yaygınlaştırılması da gündemde. Emekliler, bu imkanı dört gözle bekliyor. Sistem hayata geçerse; emekliler nakit sıkıntısı yaşadıklarında SGK'ya başvuru yaparak maaşının 3 katına kadar avans isteyebilecek. Örneğin; maaşı 2 bin lira olan bir emekli, 6 bin lira alabilecek. Bu para daha sonra maaştan taksitle kesilecek. Avanstan faiz alınmayacak.

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