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Emekliye 2 farklı zam | 2020 Ocak ayı güncel emekli maaşları ne kadar olacak?

Milyonlarca emekli Ocak 2020'deki zammı bekliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı için 2 farklı tahmin var. Zam; YEP ve Merkez Bankası enflasyon tahminine göre % 6.65, beklenti anketine göre ise % 7.3 olacak. Peki bu oranlarla yeni emekli maaşlarına gelen zam ne kadar olacak? İşte en güncel Ocak 2020 zamlı emekli maaşı listesi. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

01.11.2019 07:59 - Son Güncelleme: 01.11.2019 07:59
Emekliye 2 farklı zam | 2020 Ocak ayı güncel emekli maaşları ne kadar olacak?

Emeklilerin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor.

Emekliye 2 farklı zam | 2020 Ocak ayı güncel emekli maaşları ne kadar olacak?

9 milyonu aşkın SSK ve Bağ- Kur emeklisinin Ocak artışını, 2019'un ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon belirleyecek.

Emekliye 2 farklı zam | 2020 Ocak ayı güncel emekli maaşları ne kadar olacak?

Bu da 3 Ocak'ta belli olacak. Ancak enflasyon tahminleri zam oranının ipuçlarını veriyor.

Emekliye 2 farklı zam | 2020 Ocak ayı güncel emekli maaşları ne kadar olacak?

ENFLASYON ARTIŞI
Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) 2019 yılı enflasyon tahmini yüzde 12 olarak yer alıyor.

Emekliye 2 farklı zam | 2020 Ocak ayı güncel emekli maaşları ne kadar olacak?

Merkez Bankası da dün 2019 yılı enflasyon tahminini yüzde 12'ye çekti.

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