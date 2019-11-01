Emekliye 2 farklı zam | 2020 Ocak ayı güncel emekli maaşları ne kadar olacak?
Milyonlarca emekli Ocak 2020'deki zammı bekliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı için 2 farklı tahmin var. Zam; YEP ve Merkez Bankası enflasyon tahminine göre % 6.65, beklenti anketine göre ise % 7.3 olacak. Peki bu oranlarla yeni emekli maaşlarına gelen zam ne kadar olacak? İşte en güncel Ocak 2020 zamlı emekli maaşı listesi. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...
01.11.2019 07:59
- Son Güncelleme: 01.11.2019 07:59
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