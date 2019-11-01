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  • 01.11.2019 10:55
  • Son Güncelleme: 01.11.2019 10:58

'ın gözü boğazların üzerinde olacak! Elektro optik sistem kurulumları başarıyla gerçekleşti

, ve İlavesi Projesi kapsamında, İstanbul ve boğazlarında elektro optik sistem kurulumlarını başarıyla gerçekleştirdi. Türk boğazlarındaki gemi trafiği yerli ve milli teknolojilerle kesintisiz şekilde izlenecek.



ASELSAN, gemi trafiğinin yerli ve milli teknolojilerle kesintisiz izlenmesine imkan sağlayacak proje kapsamında, İstanbul ve Çanakkale boğazlarına elektro optik sistemlerin kurulumunu yaptı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ihtiyacına yönelik HAVELSAN ile imzalanan Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri (TBGTH) Sistem Yükseltmesi ve İlavesi Projesi'nde sistem ve cihazların kurulum aşamasına geçildi.

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