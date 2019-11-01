Asgari ücret ve AGİ zammı 2020 yılı ne kadar olacak? Asgari ücret zam oranı en çok yüzde kaç olur? gibi sorular artık daha fazla sorulmaya başlandı. Asgari ücrete %8 oranında zam yapılırsa net 2020 TL 90 kuruş olan asgari ücret 161 TL zam ile 2181 TL olacak. Asgari ücrete yüzde 8,5 oranında zam yapılırsa net 172 TL zam ile birlikte 2192 TL olacak. Asgari ücrete yüzde 10 oranında zam yapılırsa net 202 TL zam ile birlikte 2222 TL olacak. Asgari ücrete %12 oranında zam yapılırsa net 243 TL zam ile birlikte 2263 TL olacak. Asgari ücret veya minimum ücret, işçilere bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür vb. gereksinimlerini günün fiyatları üzerinden en az düzeyde karşılamaya yetecek ücret. Asgari ücret günlük hesaplanır, aylık ödenir.

ASGARİ ÜCRET BELİRLEME KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK?

Asgari ücret ile çalışanların merakla beklediği asgari ücret belirleme komisyonun her yıl olduğu gibi bu yıl da Aralık ayında toplanması bekleniyor. Bu toplantıların sayısı ise komisyona katılacak üyelerin vereceği toplu karar ile olacak. İlk açıklanacak zam oranlarını değerlendirecek komisyon buna göre karar verecek. Son olarak komisyon tarafından verilecek asgari ücrete zam oranı kararıyla zamlar belirlenecek ve ocak ayında maaşlara uygulanacak.

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