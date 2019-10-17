Mehmetçik yerli silahlarla teröristlerin peşinde
Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı'nda da terörle mücadelesini yerli ve milli silahlar ağırlıklı mühimmatla gerçekleştiriyor. Yerli silah ve teçhizatla donatılan komandolar, harekat bölgesinde intikal, arazi arama ve tarama faaliyetleri ile teröristlere karşı mücadele ediyor.
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı'nda da yerli ve milli silahlar ağırlıklı mühimmat kullanan Türk Silahlı Kuvvetleri, terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda, Mehmetçik'in başarısı, milli ve yerli silahlarla artırılıyor.
Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın üye ülkelere, silahlı saldırıya hedef olması durumunda meşru savunma hakkı tanıyan 51. maddesi çerçevesinde başlatılan harekat kapsamında terör hedefleri, yerli imkanlarla üretilen silahlarla etkisiz hale getiriliyor.
TSK tarafından 24 Ağustos 2016'da başlatılan "Fırat Kalkanı" ile 20 Ocak 2018'de başlatılan "Zeytin Dalı" harekatlarında dikkati çeken yerli silahlardan, 9 Ekim'den bu yana başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda da etkin şekilde faydalanılıyor.
Yerli silah ve teçhizatla donatılan komandolar, harekat bölgesinde intikal, arazi arama ve tarama faaliyetleri ile teröristlere karşı mücadelede ediyor.
Diğer taraftan tanklar, roket, obüs ve topçu bataryaları ile Türkiye'nin farklı yerlerinde üretilen sistemler, harekata ve kara birliklerine güç veriyor.
KNT-76 ilk kez Barış Pınarı Harekatı'nda kullanıldı
Makine Kimya Endüstrisi Silah Fabrikası'nda (MKEK) seri olarak üretilen ve bir kısmı TSK'ye teslim edilen keskin nişancı tüfeği KNT-76, Barış Pınarı Harekatı'nda kullanılmaya başlandı.
Yaklaşık 800 metre etkili menzile sahip tüfekte bulunan keskin nişancı dürbünü "Keskin", termal silah dürbünü "Bozkurt 675" ile refleks nişangah ve lazer işaretleyici de milli imkanlarla üretildi.
MPT-55 ve MPT-76 yine gözde
TSK'nin piyade tüfeği ihtiyacını karşılamak amacıyla Savunma Sanayi Başkanlığının oluşturduğu Modern Piyade Tüfeği Projesi kapsamında üretimi yapılan Milli Piyade Tüfeği (MPT) serisi, daha önceki harekatlarda olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı'nda da gözde silahlar arasında yer alıyor.
Özel kuvvetler ve komandoların elinde bulunan, 400 metre etkili, 3 bin 600 metre azami menzile sahip MPT-55 ile geliştirilmiş modeli olan 600 metre etkili menzile sahip MPT-76, terör unsurlarına karşı etkin şekilde kullanılıyor.