Mehmetçik yerli silahlarla teröristlerin peşinde

MPT-55 ve MPT-76 yine gözde

TSK'nin piyade tüfeği ihtiyacını karşılamak amacıyla Savunma Sanayi Başkanlığının oluşturduğu Modern Piyade Tüfeği Projesi kapsamında üretimi yapılan Milli Piyade Tüfeği (MPT) serisi, daha önceki harekatlarda olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı'nda da gözde silahlar arasında yer alıyor.

Özel kuvvetler ve komandoların elinde bulunan, 400 metre etkili, 3 bin 600 metre azami menzile sahip MPT-55 ile geliştirilmiş modeli olan 600 metre etkili menzile sahip MPT-76, terör unsurlarına karşı etkin şekilde kullanılıyor.