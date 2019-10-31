TÜİK 3. çeyrek turizm istatistiklerini yayımladı. Buna göre turizm geliri temmuz, ağustos ve eylül aylarından oluşan 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 22 artarak 14 milyar 31 milyon 122 bin dolar oldu. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 82.1'i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 17.9'u ise yurtdışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize etmektedirler. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 9 milyar 887 milyon 256 bin dolarını kişisel harcamalar, 4 milyar 143 milyon 866 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

VATANDAŞLAR DAHA FAZLA HARCADI

Bu çeyrekte yabancıların ortalama harcaması 623 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 789 dolar oldu.

TÜİK verilerine göre Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2019 yılı 3. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 15 artarak 21 milyon 611 bin 964 kişi oldu. Bunların yüzde 85.3'ünü 18 milyon 438 bin 139 kişi ile yabancılar, yüzde 14.7'sini ise 3 milyon 173 bin 825 kişi ile yurtdışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

YURTDIŞINA SEYAHATE ÇIKAN VATANDAŞ SAYISI YÜZDE 30 YÜKSELDİ

Yurtiçinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1.8 artarak 1 milyar 230 milyon 964 bin dolar oldu. Bunun 892 milyon 899 bin $'ını kişisel, 338 milyon 65 bin $'ını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Bu çeyrekte yurtdışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 30.2 artarak 2 milyon 949 bin 118 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 417 dolar olarak gerçekleşti.