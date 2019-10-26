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e ara tatil dopingi

'nca başlatılan ara tatil uygulaması, sektörünü sevindirdi. Özellikle 'ölü sezon' olarak tabir edilen Kasım ve Nisan aylarında öğrencilere verilecek tatilde hareketlilik yaşanması bekleniyor.

Turizme ara tatil dopingi
Milli Eğitim Bakanlığı'nca başlatılan ara tatil uygulaması, sektörünü sevindirdi. Özellikle 'ölü sezon' olarak tabir edilen Kasım ve Nisan aylarında öğrencilere verilecek tatilde hareketlilik yaşanması bekleniyor. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, yeni uygulamayla ilk ara tatilin 15-25 Kasım'da gerçekleşeceğini hatırlattı. Atmaca, "İç pazarı pozitif yönde etkileyecek. Şu anki rezervasyonlar sezonun uzayacağını gösteriyor. Talep artmaya başladı. Ekim'de geçen yıla göre önemli bir artış yakaladık. Yabancı turistte bir artış var. Tatile çıkmayı bekleyen tatilciler için iyi bir fırsat olacak" dedi.

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