Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 31.10.2019 10:08
  • Son Güncelleme: 31.10.2019 10:26

asgari ücret mı ve var mı? gelişmeleri

asgari ücret mı ve için üzen bir haber geldi. Bu bağlamda taşeron işçiye maaş zammı da hedef a göre yapılacak. İşçiler kadroya alınmasının ardından YHK kararına devam etti ve yüzde 4+4 maaş zammı aldı. Aynı zamanda taşeron işçilerin maaşlarına asgari ücret miktarında zam yapılması konusunda henüz bir açıklama gelmedi. Toplu sözleşme gereğince maaşlarına yüzde 4 oranında zam yapılan taşeron işçilerden maaşları asgari ücretin altında olan olursa o maaşlar asgari ücret seviyesine çekilecek. 4/D'li taşeron işçi ve ek ödeme ile ilgili gelişmeler ve son dakika taşeron haberleri sayfamızda

Taşeronda maaş zammı için flaş haber geldi

4/D'li taşeron işçi asgari ücret zammı ve ek ödeme var mı? gibi sorular oldukça popüler durumda. Taşeron işçilerin ve kamuya geçen 800 bin işçinin maaş zamları ile ilgili son dakika haberi. İşçilere , hedef enflasyon üzerinden yapılması planlanan zammın düşük olacağı bildirildi. Taşeron işçiler ile kamuya geçen işçilerin maaş zamları için 2020 yılında görüşmeler yapılacak. Yapılacak görüşmelerde ise işçilere maaş zammı hedeflenen enflasyon oranında yapılacak. Bu da işçilerin düşük maaş zammı alacağı beklentisini oluşturdu. Toplu sözleşme gereğince maaşlarına yüzde 4 oranında zam yapılan taşeron işçilerden maaşları asgari ücretin altında olan olursa o maaşlar asgari ücret seviyesine çekilecek. Taşeron son dakika kadro haberleri bu sayfada.

TAŞERON İŞÇİ SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

2020 OCAK AYINDA YÜZDE 4

YHK kararına göre kamuya geçen taşeron işçiler ile diğer taşeron işçiler , Ocak 2020 döneminde maaşlarına yüzde 4 zam alacak.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleri4/D'li taşeron işçi asgari ücret zammı ve ek ödeme var mı? 31 Ekim taşeron işçi son dakika gelişmeleri
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri