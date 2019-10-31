4/D'li taşeron işçi asgari ücret zammı ve ek ödeme var mı? gibi sorular oldukça popüler durumda. Taşeron işçilerin ve kamuya geçen 800 bin işçinin maaş zamları ile ilgili son dakika haberi. İşçilere , hedef enflasyon üzerinden yapılması planlanan zammın düşük olacağı bildirildi. Taşeron işçiler ile kamuya geçen işçilerin maaş zamları için 2020 yılında görüşmeler yapılacak. Yapılacak görüşmelerde ise işçilere maaş zammı hedeflenen enflasyon oranında yapılacak. Bu da işçilerin düşük maaş zammı alacağı beklentisini oluşturdu. Toplu sözleşme gereğince maaşlarına yüzde 4 oranında zam yapılan taşeron işçilerden maaşları asgari ücretin altında olan olursa o maaşlar asgari ücret seviyesine çekilecek. Taşeron son dakika kadro haberleri bu sayfada.

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2020 OCAK AYINDA YÜZDE 4

YHK kararına göre kamuya geçen taşeron işçiler ile diğer taşeron işçiler , Ocak 2020 döneminde maaşlarına yüzde 4 zam alacak.

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