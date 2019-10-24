Turistin rotası kültür turları

Türkiye Otelciler Birliği'nin (TÜROB), Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türk Hava Yolları işbirliğiyle tanıtım faaliyetlerinde pilot ülke olarak belirlediği Ukrayna turizm pazarında hedeflere ulaşılıyor. Türkiye'ye en fazla turist gönderen ülkeler arasında yer alan Ukrayna'dan gelen turistler artık Antalya'nın yanı sıra İstanbul, Kapadokya, Kayseri, İzmir ve Sapanca gibi diğer destinasyonları da tercih ediyor. Son dönemde Ukrayna'dan Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu bölgelerine de talep başlaması dikkat çekiyor. TÜROB Başkanı Müberra Eresin, "2018 yılında Türkiye'ye 1 milyon 386 bin Ukraynalı turist gelirken, bu sayı bu yılın ilk 8 ayında 1 milyon 106 bin oldu" dedi.
- Ekonomi
- 24.10.2019
- Gazete
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