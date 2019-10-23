Kamu bankaları peş peşe faiz indirimi yapıyor. Bu bağlamda özel bankalar da indirime gidiyor. Kredi faizlerindeki indirim rüzgarı devam ediyor. Vatandaşların kira öder gibi taksit ödemesi amaçlanıyor. Konut kredilerindeki güncel kredi faiz oranları için indirim uygulanması, anında gayrimenkul sektörüne olumlu şekilde yansıdı. Bu anlamda inşaat maliyetleri sürekli olarak yükselmeye devam ederken konut fiyatları da merak konusu oldu. Ev almak istiyorum diyen kişilere kritik uyarı geldi. Ev almanın tam zamanı, önümüzdeki dönemde konut fiyatları hızla yükselecek! İşte 23 Ekim güncel konut kredisi faiz oranları

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