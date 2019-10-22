Konut taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları en uygun kredi hesaplama nasıl yapılır? sorusu ev almak isteyen vatandaşlarımız tarafından oldukça merak ediliyor. Konut kredisi faiz oranlarının yüzde 1'in altına çekilmesiyle beraber taşıt ve ihtiyaç kredilerinde de düşüş yaşandı. Bu bağlamda yeni bir gelişme yaşandı. Merkez Bankası'nın faizleri yüzde 24'ten 16,50'ye çekmesiyle beraber düşen kredi faiz oranları yeni alınacak bir indirim kararı sonrası kredi faiz oranlarına indirim olarak yansıyacak. Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türüdür. Peki en uygun kredi hangi bankada? araştırıyor. Konut kredisi hesaplama işlemleri ve faiz oranları haberimizde sizlerle..

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