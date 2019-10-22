Ekim ayının son haftasına girdiğimiz şu günlerde güncel faiz oranları vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Bu anlamda 0,79 0,98'e inme formülü bulunuyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 24 Ekim 2019 tarihinde Para Politikaları Kurulu Toplantısı gerçekleştirecek. Bu toplantıdan önce yapılan son iki toplantıda Merkez Bankası kredi faizlerinde indirime gitti ve bu faiz indirimi kararı hem konut kredisi hem ihtiyaç kredisi hemde taşıt kredisi faiz oranlarına yansıdı. Özel bankalar arasında en düşük konut kredisi faiz oranı 1.17 ile Akbank ve Türkiye İş Bankası tarafından uygulanıyor. En yüksek konut kredisi faiz oranı ise 1.99 ile Denizbank tarafından uygulanıyor. İşte en uygun kredi veren bankalar ve konut kredisi faiz oranları 0,79 ve 0,98 fırsatıtakvim.com.tr'de

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