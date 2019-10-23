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  • 23.10.2019 11:25
  • Son Güncelleme: 23.10.2019 11:35

açıkladı: Doğu Ekspresi'nden sonra hizmete giriyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın katılımıyla -İzmir hattında seferlerine 'de başlayacak , ile Ege arasındaki yolculuklarda önemli bir ihtiyacı karşılayacak.

Bakan açıkladı: Göller Ekspresi hizmete giriyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın katılımıyla -İzmir hattındaki seferlerine cuma günü başlayacak 'nin, ile Ege arasındaki yolculuklarda önemli bir ihtiyacı gidermesi bekleniyor.

İLK SEFER 25 EKİM
TCDD Taşımacılık AŞ'den alınan bilgiye göre, Göller Ekspresi yenilenen hattında ilk seferini Cuma günü gerçekleştirecek. İlk sefer dolayısıyla 'ın katılımıyla Isparta Gar'da cuma günü saat 11.00'de tören düzenlenecek.

Isparta-İzmir (Basmane) hattında her gün karşılıklı işletilecek Göller Ekspresi, 262 yolcu kapasiteli 4 vagonlu setlerden oluşuyor.

SEYAHAT SÜRESİ 8 SAAT 30 DAKİKA
Basmane'den saat 22.30'da, Isparta'dan saat 22.00'de hareket edecek trenin ortalama seyahat süresi 8 saat 30 dakika olacak. Tren, Torbalı, Selçuk, Ortaklar, Aydın, Nazilli, Goncalı, , Dinar, Gümüşgün başta olmak üzere toplam 30 durakta yolcu indirip bindirecek.

Göller Ekspresi'ni kullanacak yolcuları için Gümüşgün durağı ile Burdur arasında otobüslerle aktarma yapılacak.

Daha kaliteli, daha konforlu altyapı ve setleriyle hizmet vermeye başlayacak Göller Ekspresi'nin Akdeniz ile Ege arasındaki yolculuklarda önemli bir ihtiyacı karşılaması öngörülüyor.

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