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  • 23.10.2019 07:20
  • Son Güncelleme: 23.10.2019 07:20

nda son dakika hareketliliği! 23 Ekim , gram, çeyrek, fiyatı

son dakika... Uzun süredir dalgalı seyir izleyen altın fiyatları, kademeli olarak aşağı yönlü hareket ediyor. Dünkü kapanışya 279,00 liradan işlem gören altının gram fiyatı, 23 Ekim sabahına 277,84 liradan başladı. Peki, bugün , gram, çeyrek ve fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları ne kadar oldu? İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 454,00 lira, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,36 düşüşle 279,00 liradan işlem görmüştü. Altın piyasasında, en düşük 279 bin lira, en yüksek 279 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,04 artışla 279 bin 400 liradan tamamladı. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 23 Ekim canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

23 Ekim tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

23 Ekim Çarşamba günü gram altın 277,84 liradan alınırken, 277,91 liradan satılıyor.

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