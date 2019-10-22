EYT'de bugün son durum nedir? Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak bilinene EYT konusunda son gelişmeler neler? Bilindiği üzere, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilikte yaşa takılanların durumu ile ilgili Sosyal Politikalar Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirmişti. Bu gelişmelerin ardından büyük bir heyecan oluşmuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın EYT açıklamalarının ardından, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'ın bütçeye ilişkin açıklamaları sonrası EYT konusu yeniden gündeme geldi. Peki, EYT yasası çıkacak mı? EYT'de bugün son durum nedir? İşte 22 Ekim EYT ile ilgili son gelişmeler...

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