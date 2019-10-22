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  • 22.10.2019 13:41
  • Son Güncelleme: 22.10.2019 13:41

İş arayanlara müjdeli haber geldi! 900 lira ödeme yapılacak!

Başkan Erdoğan tarafından başlatılan seferberliği bu yıl üçüncü aşamayla sürüyor. Bu sayede 2.5 milyon kişinin iş sahibi olması hedeflenirken; alanlardan çalışabilecek durumda olanların istihdama katılması da, çeşitli desteklerle teşvik ediliyor.  Ülkemizde sosyal yardım alanlardan çalışabilecek durumda olanların istihdama katılması çeşitli desteklerle teşvik ediliyor. Bu kapsamda verilen 'istihdam yardımı', iş arama ve bulma desteklerini içeriyor. Milyonlarca kişinin iş sahibi olmasının hedeflendiği istihdam yardımı iş arama ve bulma desteklerini içeriyor. Peki ödemesi başvurusu alma şartları nedir?

İş arayanlara müjdeli haber geldi! 900 lira verilecek

İstihdam seferberliği sürerken, sosyal yardım alanların da işgücüne katılımı teşvik ediliyor. İş görüşmesi için 40 ila 120, çalışmaya başlanması halinde 788 lira ödeniyor. Peki İstihdam yardımına nasıl başvurulur? 900 lira destek başvurusu nasıl yapılır? Bu uygulama ile istihdam seferberliği sürerken, sosyal yardım alanların da iş gücüne katılması teşvik ediliyor. İş görüşmesine gidene ne kadar ödeniyor, çalışmaya başlayan işsiz ne kadar alıyor? İş arayana 888 lira destek parası almak için ne yapmak gerekir? İstihdam yardımıyla işsizler ne kadar para alıyor? İşte İş arayana 900 lira destek ve istihdam desteğinin detayları....

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