İstihdam seferberliği sürerken, sosyal yardım alanların da işgücüne katılımı teşvik ediliyor. İş görüşmesi için 40 ila 120, çalışmaya başlanması halinde 788 lira ödeniyor. Peki İstihdam yardımına nasıl başvurulur? 900 lira destek başvurusu nasıl yapılır? Bu uygulama ile istihdam seferberliği sürerken, sosyal yardım alanların da iş gücüne katılması teşvik ediliyor. İş görüşmesine gidene ne kadar ödeniyor, çalışmaya başlayan işsiz ne kadar alıyor? İş arayana 888 lira destek parası almak için ne yapmak gerekir? İstihdam yardımıyla işsizler ne kadar para alıyor? İşte İş arayana 900 lira destek ve istihdam desteğinin detayları....

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ