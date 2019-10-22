Çalışanların emeklilik hesapları yapılırken tüm hizmetlerine bakılıyor. Tabii bunun için hizmet birleştirmesi dediğimiz yöntemin uygulanması gerekiyor. Kurumlar arası çalışmalar belli yöntemlerle birleştiriliyor, emekli olunacak kurum belirleniyor. Bir çalışan hem SSK'lı hem Bağ-Kur'lu, hatta hem de Emekli Sandığı'na tabi olarak çalışabilir.
- Ekonomi
- 22.10.2019
- Gazete
Emeklilik hizmetleri birleşiyor! Hem SSK'lı, hem Bağ-Kur'lu hem de Emekli Sandığı'na tabi çalışılabilir mi?
Çalışanların emeklilik hesapları yapılırken tüm hizmetlerine bakılıyor. Kurumlar arası çalışmalar belli yöntemlerle birleştiriliyor, emekli olunacak kurum belirleniyor. Bir çalışan hem SSK'lı hem Bağ-Kur'lu hem de Emekli Sandığı'na tabi olarak çalışabilir. Çalışmalarının tamamı prim gününü oluşturuyor. Birleştirilen çalışmalara askerlik veya doğum borçlanmasıyla elde edilen günler de ilave edilebiliyor. Peki, birden fazla yerde çalışanın emekliliği nasıl hesaplanır? Buna askerlik ve doğum borçlanması da eklenir mi? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, merak edilen soruları cevapladı. İşte detaylar...
Çalışanların emeklilik hesapları yapılırken tüm hizmetlerine bakılıyor. Tabii bunun için hizmet birleştirmesi dediğimiz yöntemin uygulanması gerekiyor. Kurumlar arası çalışmalar belli yöntemlerle birleştiriliyor, emekli olunacak kurum belirleniyor. Bir çalışan hem SSK'lı hem Bağ-Kur'lu, hatta hem de Emekli Sandığı'na tabi olarak çalışabilir.
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