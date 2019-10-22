emeklilik hesapları yapılırken tüm hizmetlerine bakılıyor. Tabii bunun için hizmet birleştirmesi dediğimiz yöntemin uygulanması gerekiyor. Kurumlar arası çalışmalar belli yöntemlerle birleştiriliyor, emekli olunacak kurum belirleniyor. Bir çalışanolarak çalışabilir.