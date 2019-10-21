Asgari ücret ve AGİ için zam ayı yaklaşıyor. Milyonlarca asgari ücretli ise belirlenecek olan zam oranını oldukça merak ediyor. Bu bağlamda Ekim ayının son haftasına girdiğimiz şu günlerde araştırmalar hız kazandı. Vatandaşların merakla beklediği asgari ücret zam oranı görüşmelerinin yıl sonuna doğru gerçekleşmesi bekleniyor. Asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı yılın ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon rakamlarıyla belirlenecek. Asgari ücret üzerinden her ay 358 TL SKK Primi ödemesi, 25 TL işsizlik fonu kesintisi, 326 TL yüzde 15 Gelir vergisi ve 19.50 Lira damga vergisi kesiliyor. Peki, AGİ ve Asgari ücret zammı ne kadar olacak? 2020 yılı Asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak? İşte merak edilen detaylar...

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