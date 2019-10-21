Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 21.10.2019 13:10
  • Son Güncelleme: 21.10.2019 13:10

Milyonlara müjde! 2020 ve mı kaç lira olacak? İşte Asgari Ücret ve AGİ zam oranları listesi

2020 yılının yaklaşmasıyla birlikte ve mının ne kadar olacağı merak konusu oldu. Yılın ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon rakamları asgari ücret zammı için belirleyici etken olacak. Milyonlarca vatandaş aynı zamanda Ekim ayında olduğumuz şu günlerde 2020 yılı asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, AGİ ve Asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte merak edilen detaylar... Yıllık enflasyon rakamlarına bakılarak belirlenen asgari ücret geçtiğimiz 2018 yılında net aylık 1.603,12 TL'ydi. 2019 yılı için %26,05 oranında zam gerçekleşti ve 2019 yılı için brüt 2.558,40 TL, net olarak ise 2.020,90 TL olarak belirlendi.

2020 Asgari Ücret ve AGİ zammı kaç para olacak?

Asgari ücret ve AGİ için zam ayı yaklaşıyor. Milyonlarca asgari ücretli ise belirlenecek olan zam oranını oldukça merak ediyor. Bu bağlamda Ekim ayının son haftasına girdiğimiz şu günlerde araştırmalar hız kazandı. Vatandaşların merakla beklediği asgari ücret zam oranı görüşmelerinin yıl sonuna doğru gerçekleşmesi bekleniyor. Asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı yılın ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon rakamlarıyla belirlenecek. Asgari ücret üzerinden her ay 358 TL SKK Primi ödemesi, 25 TL işsizlik fonu kesintisi, 326 TL yüzde 15 Gelir vergisi ve 19.50 Lira damga vergisi kesiliyor. Peki, AGİ ve Asgari ücret zammı ne kadar olacak? 2020 yılı Asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak? İşte merak edilen detaylar...

SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET ZAM HABERLERİ

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriMilyonlara müjde! 2020 Asgari Ücret ve AGİ zammı kaç lira olacak? İşte Asgari Ücret ve AGİ zam oranları listesi
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri