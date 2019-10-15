Milyonlarca asgari üret ile çalışan vatandaşımız şimdiden 2020 yılı zam oranlarını merak ediyor. Bu bağlamda internette çeşitli araştırmalar yapıyor. 2019 yılında yapılan zam ile birlikte maaşlarını 2.200 liraya yükselten asgari ücretli çalışanlar yeni maaş zammının açıklanmasını istiyor. Eğer asgari ücrete yüzde 8 zam oranı uygulandığı takdirde maaşlara 161 TL zam gelecek ve asgari ücret 2 bin 181 TL'ye yükselmiş olacak.

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