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  • 16.10.2019 09:12
  • Son Güncelleme: 23.10.2019 16:45

e ve AGİ'ye var mı? 2020 yılı zam oranları ne oldu?

2019 yılında yüzde 26 alan ile çalışanlar merakla 2020 yılında da ne kadar zam alacaklarını merak etmeye başladı. 2020 yılı oranları kimi kesimler tarafından belli olduğu ifade edilse de her yıl enflasyon rakamlarına göre gerçekleştirilen zam oranı bu yıl ne kadar olacağı henüz netleşmiş değil.

Asgari ücrete ve AGİ'ye zam var mı? İşte tarih

Milyonlarca asgari üret ile çalışan vatandaşımız şimdiden 2020 yılı zam oranlarını merak ediyor. Bu bağlamda internette çeşitli araştırmalar yapıyor. 2019 yılında yapılan zam ile birlikte maaşlarını 2.200 liraya yükselten asgari ücretli çalışanlar yeni maaş zammının açıklanmasını istiyor. Eğer asgari ücrete yüzde 8 zam oranı uygulandığı takdirde maaşlara 161 TL zam gelecek ve asgari ücret 2 bin 181 TL'ye yükselmiş olacak.

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