Asgari ücret ile ilgili araştırmalar sürerken yeni formüller üzerinde çalışıyor. Bu anlamda asgari ücret ile ilgili zam tahminleri öngörüleri yapılıyor. Asgari ücret zammı enflasyon rakamlarına göre her yıl değişiyor. 2020 yılında ise vatandaşlar asgari ücret vergi kesintisinin kalkmasını bekliyor. Asgari ücret üzerinden her ay asgari ücretten 358 TL SSK Primi ödemesi, 25 TL işsizlik fonu kesintisi, 326 yüzde 15 Gelir vergisi ve 19.50 Lira damga vergisi kesiliyor. Ayrıca asgari ücret 2020 yılının Ocak ayından itibaren geçerli olacaktır ve ilk görüşmelerin her yıl olduğu gibi bu yılda Aralık ayı içerisinde yapılması düşünülmektedir. Peki 2020 yılı asgari ücretten vergi kalkacak mı? Asgari ücret zammı ne kadar olacak?

