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  • 21.10.2019 11:47
  • Son Güncelleme: 21.10.2019 11:52

Kamu larından e yeni kredi destek paketi

10 ve üstünde işçi çalıştıran firmalara düşük ve vade avantajıyla kredi sağlanacak. Yeni sağlanması halinde oluşacak maliyeti azaltacak olan kredi paketi, tekstil, ayakkabıcılık, , inşaat basta olmak üzere emek yoğun sektörleri kapsayacak. Paketin ayrıntılarını önümüzdeki günlerde Bakan Albayrak açıklayacak.

Reel sektöre yeni kredi destek paketi

Kamu ları, e yeni bir kredi destek paketi hazırlıyor. Paket, a destek kredisi olarak hazırlanıyor.

10 ve üstünde işçi çalıştıran firmalara düşük ve vade avantajıyla kredi sağlanacak. Yeni istihdam sağlanması halinde oluşacak maliyeti azaltacak olan kredi paketi, tekstil, ayakkabıcılık, , inşaat basta olmak üzere emek yoğun sektörleri kapsayacak.

BAKAN ALBAYRAK AÇIKLAYACAK
Yarım kalmış inşaatların tamamlanmasına yönelik destek sağlanacak. Paketin ayrıntılarını önümüzdeki günlerde açıklayacak.

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