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  • 04.10.2019 14:00
  • Son Güncelleme: 04.10.2019 14:09

Son dakika: Bakan Albayrak'tan açıklaması

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı , " ve katma değerli ürün üretimini güçlendirmeyi hedefleyen , sanayi ve alanlarında üretim altyapısının gelişmesi için katkı sağlamaya devam ediyor." dedi.

Bakan Albayrak'tan İVME Finansman Paketi açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı , Twitter üzerinden 'ne ilişkin paylaşımlarda bulundu.

Bakan Albayrak, "İhracat ve katma değerli ürün üretimini güçlendirmeyi hedefleyen İVME finansman paketi, sanayi ve tarım alanlarında üretim altyapısının gelişmesi için katkı sağlamaya devam ediyor." dedi.

Albayrak, "Enflasyonla mücadelede sağlanan başarı ile birlikte, İVME paketine talep artarken enflasyona endeksli faiz oranları sayesinde finansman maliyetlerinde önemli düşüş sağlandı." ifadelerini kullandı.

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