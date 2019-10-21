2020 yılının yaklaşmasıyla birlikte AGİ ve asgari ücret zammının ne kadar olacağı merak konusu oldu. Yılın ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon rakamları asgari ücret zammı için belirleyici etken olacak. Milyonlarca vatandaş aynı zamanda Ekim ayında olduğumuz şu günlerde 2020 yılı asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, AGİ ve Asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte merak edilen detaylar...

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