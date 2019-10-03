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  • 03.10.2019 11:53
  • Son Güncelleme: 03.10.2019 12:28

Son dakika: Bakan Albayrak’tan paylaşımı: Sonunda kazanacağız

Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı , sosyal medya üzerinden rakamlarına ilişkin paylaşımlarda bulundu. Albayrak, "Enflasyonda ve cari dengedeki bu başarıyı, ekonominin tüm alanlarına taşıyacağız. Gece gündüz demeden çalışacak ve #SonundaKazanacağız" diye yazdı.

Hazine ve Maliye Bakanı , Twitter üzerinden bugün açıklanan verilerine ilişkin paylaşımlarda bulundu.

Bakan Albayrak, "İlk gün hedeflerimizin başına yazdığımız enflasyonla mücadelede büyük bir aşamayı geride bıraktık. Ağustos ayındaki kur ataklarının ardından ekonomideki en önemli kazanımı sağladık. Ekim ayında %25 seviyesindeki TÜFE'de ve %45 seviyesindeki ÜFE'de tek haneyi yakaladık.

Ekonomide arzu ettiğimiz seviyeye ulaşmak için şimdi yeni hedefimiz bu kazanımları koruyarak, enflasyonda %5 seviyesine adım adım ilerlemek. Enflasyonda ve cari dengedeki bu başarıyı, ekonominin tüm alanlarına taşıyacağız. Gece gündüz demeden çalışacak ve #SonundaKazanacağız" dedi.

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