Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama nasıl yapılır? Engelli ve yaşlıların bakımı için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ailelere evde bakım aylığı veriliyor. Evde bakım maaşından faydalanan vatandaşlar, her ayın 15'inden sonra bakım aylıklarını hesaplarında görebilecekler. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı denetiminde verilen evde bakım aylığının 21 Ekim'de hangi illere yatırıldığı araştırılıyor. Peki, 21 Ekim evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte e-Devlet giriş ile 21 Ekim evde bakım aylığı sorgulama...

21 EKİM EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Evde bakım maaşlarının Kayseri, Karabük, Trabzon, Mersin, Sivas, Düzce, Ankara, Tokat, Kırklareli, Sakarya, Samsun, İzmir, Giresun, Hakkari, Balıkesir, Edirne, Aksaray, Afyonkarahisar, Kırıkkale, Antalya, Isparta, İstanbul, Kocaeli, Manisa, Bilecik, Van, Hatay, Bolu, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Denizli, Zonguldak, Siirt, Konya, Uşak, Bursa, Elazığ, Ordu, Kırşehir, Çanakkale, Erzurum ve Adana'da yatırıldığı açıklandı.