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  • 21.10.2019 12:12
  • Son Güncelleme: 21.10.2019 12:12

yatan iller hangileri? e-Devlet 21 Ekim

hangileri? ndan faydalanan vatandaşlar aylığın hangi illerde yatırıldığını araştırıyor. Bu bağlamda, internet üzerinde konu ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından il il yatırılan bakım aylığının 43 ilde yatırıldığı bildirildi. Peki, hangileri? İşte 21 Ekim sayfası...

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama nasıl yapılır? Engelli ve yaşlıların bakımı için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ailelere evde bakım aylığı veriliyor. Evde bakım maaşından faydalanan vatandaşlar, her ayın 15'inden sonra bakım aylıklarını hesaplarında görebilecekler. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı denetiminde verilen evde bakım aylığının 21 Ekim'de hangi illere yatırıldığı araştırılıyor. Peki, 21 Ekim evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte e-Devlet giriş ile 21 Ekim evde bakım aylığı sorgulama...

21 EKİM EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Evde bakım maaşlarının Kayseri, Karabük, Trabzon, Mersin, Sivas, Düzce, Ankara, Tokat, Kırklareli, Sakarya, Samsun, İzmir, Giresun, Hakkari, Balıkesir, Edirne, Aksaray, Afyonkarahisar, Kırıkkale, Antalya, Isparta, İstanbul, Kocaeli, Manisa, Bilecik, Van, Hatay, Bolu, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Denizli, Zonguldak, Siirt, Konya, Uşak, Bursa, Elazığ, Ordu, Kırşehir, Çanakkale, Erzurum ve Adana'da yatırıldığı açıklandı.

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