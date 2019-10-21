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  • 21.10.2019 11:13
  • Son Güncelleme: 21.10.2019 11:13

Dikkat: Çoğu kişi bilmiyor! Çalışan anneye 15 bin 600 TL neler? Kreş yardımı başvuru...

Çalışan annelere müjdeli haber! Kurumsal Çocuk Bakım Projesi kapsamında 24 aylık kreş yardımı için başvurular devam ediyor. Toplam 15 bin 600 TL yapılacak kreş yardımının şarları açıklandı. Resmi açıklamanın yapılmasının ardından başvuru yapacak adaylar araştırmalarını sürdürüyor. Peki, su nasıl yapılır? 2019 kreş desteği başvuru şartları neler?

15 bin 600 TL sizde alabilirsiniz! İşte şartlar...

Çalışan annelere güzel haber SGK'dan geldi. Eğer 0-60 yaş aralığında çocuuğunuz varsa sizde bu yardımdan faydalanabilirsiniz. Proje kapsamında en fazla 24 aya kadar mali destek ödemesi yapılacak. Şartları taşıyan kişilere, proje kapsamında her ay 100 avro (650 TL) ödenecek. Proje ile İstanbul'da 3 bin 250, Ankara'da bin 500, İzmir'de bin 500, Antalya'da bin 500, Bursa'da bin 250, Malatya'da 750, Elazığ'da 500 kişiye kreş yardımı verilecek. Peki, çalışan anneye kreş desteği başvurusu nasıl yapılır? 2019 kreş desteği başvuru şartları neler? İşte cevaplar...

ÇALIŞAN ANNEYE KREŞ DESTEĞİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvuru işlemleri, http://sgkkurumsalcocukbakimi.org internet adresi üzerinden alınıyor. SGK tarafından yapılan açıklamada bu destekten faydalanabilmek için belirli şartların taşınması gerekiyor. SGK'dan alınan bilgilere göre haberimizde belirttiğimiz şartları taşıyorsanız, aşağıdaki linke tıklayarak başvuru yapabilirsiniz.

BAŞVURU YAPABİLMEK İÇİN TIKLAYIN

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