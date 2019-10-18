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  • 18.10.2019 18:06
  • Son Güncelleme: 18.10.2019 18:06

son dakika! Tam, yarım ve ne kadar oldu? 18 Ekim canlı alış satış fiyatı

ndaki son durum özellikle piyasalarda yaşanan hareketliliği ardından merak konusu oldu. Altın fiyatları son dakika aratması özellikle haftanın kapanış gününde artış gösterdi. Piyasalarda yaşanan gelişmeler sonrası yukarı yönlü hareket eden altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Peki, tam, yarım ve ne kadar oldu? 18 Ekim canlı alış satış fiyatı...

Tam, yarım ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?

Vatandaşlar arasında yastık altı yatırımı olarak bilinen altın fiyatlarında son durum piyasaları yakından takip ediyor. Türkiye ile ABD'nin, Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyon için anlaşmaya varmasının ardından altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Peki, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? İşte piyasalarda son durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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