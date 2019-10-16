Son dakika: Konut satışları Eylül'de yüzde 15,4 arttı

Türkiye genelinde konut satışları 2019 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %15,4 oranında artarak 146 903 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 23 265 konut satışı ve %15,8 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 14 906 konut satışı ve %10,1 pay ile Ankara, 8 830 konut satışı ve %6 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 19 konut ile Hakkari ve Ardahan, 75 konut ile Şırnak oldu.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 2019 EYLÜL AYINDA 57 811 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %410,2 oranında artış göstererek 57 811 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %39,4 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 8 719 konut satışı ve %15,1 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il %60,1 ile Artvin oldu.

DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 89 092 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre %23,2 oranında azalarak 89 092 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 14 546 konut satışı ve %16,3 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %62,5 oldu. Ankara 7 818 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 4 849 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 11 konut ile Ardahan oldu.

Satış şekline göre konut satışı, Eylül 2019





KONUT SATIŞLARINDA 51 393 KONUT İLK DEFA SATILDI

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %14,7 azalarak 51 393 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı %35 oldu. İlk satışlarda İstanbul 8 347 konut satışı ve %16,2 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 3 921 konut satışı ile Ankara ve 2 887 konut satışı ile İzmir izledi.

Satış durumuna göre konut satışı, Eylül 2019

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA 95 510 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %42,3 artış göstererek 95 510 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 14 918 konut satışı ve %15,6 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı %64,1 oldu. Ankara 10 985 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 5 943 konut satışı ile İzmir izledi.

YABANCILARA 2019 YILI EYLÜL AYINDA 4 177 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %25,6 azalarak 4 177 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Eylül 2019'da ilk sırayı 1 924 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 744 konut satışı ile Antalya, 239 konut satışı ile Ankara, 213 konut satışı ile Bursa ve 141 konut satışı ile Yalova izledi.

ÜLKE UYRUKLARINA GÖRE EN ÇOK KONUT SATIŞI IRAK VATANDAŞLARINA YAPILDI

Eylül ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 781 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 489 konut ile İran, 248 konut ile Rusya Federasyonu, 214 konut ile Suudi Arabistan ve 191 konut ile Kuveyt izledi.



